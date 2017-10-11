مدريد ردًّا على رئيس كتالونيا: لا يعرف أين هو ولا إلى أين يسير

المواطن - وكالات

أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا، أن رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون “لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير” بتوقيعه على إعلان استقلال الإقليم عن مدريد مع وقف التنفيذ.

وأوضحت ساينز دي ماريا، في تصريحات إلى الصحافيين، أن “هذا خطاب شخص لا يعلم أين هو ولا إلى أين يسير، ولا إلى أين يريد أن يذهب”، مضيفةً أن الحكومة الإسبانية ستعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار ردًّا على ما قام به الانفصاليون الكتالونيون.

وكان القضاء الإسباني حظر الاستفتاء واعتبره مخالفًا للدستور.







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