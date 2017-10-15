مدني الرياض يكشف تفاصيل حريق الفجر ووفاة 10 أشخاص

المواطن - فهد الدوسري - الرياض :

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن غرفة التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض تلقّت بلاغاً الساعة (4،17)، فجر اليوم الأحد، يفيد بمشاهدة حريق في ورشة نجارة بحي بدر، وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من مدخل الورشة بكثافة عالية، لتنتقل فوراً فرق الدفاع المدني بالإضافة إلى الهلال الأحمر والخدمات المساندة”.

وأضاف مدني الرياض أن الفرق باشرت أعمالها في مكافحة الحريق الذي اندلع في كامل الورشة البالغ مساحتها (600) متر مربع تقريباً؛ وعملت فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق؛ فيما قامت فِرَق الإنقاذ بالدخول وتمشيط الورشة؛ في ظل الكثافة العالية للدخان ونتج عن الحادث 3 حالات إصابة على قيد الحياة نقلت فوراً للمستشفى وعشر حالات وفاة، وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة من أخشاب ونشارة خشب وبراميل للدهانات، كانت موجودة بمقدمة الورشة، في سرعة انتشار الحريق وكثافة كبيرة للأدخنة.

‫وعبّر الدفاع المدني عن تعازيه لذوي المتوفين؛ سائلاً الله جلّت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مضيفاً أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.







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