مدني عسير يشارك في معرض الكتاب الـ14 في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، في جناح توعوي بمقر معرض الكتاب والمعلومات الرابع عشر الذي تنظمه جامعة الملك خالد في أبها، والذي افتتحه نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث زار جناح الدفاع المدني الذي أقيم ضمن الشراكة الإستراتيجية مع الجامعة.

وقدم العقيد الدكتور عبدالله الشهري، مدير التوعية الوقائية بمدني عسير، شرحًا توضيحًا عن ركن الدفاع المدني وما احتوى عليه من مواد توعوية ووقائية، علمًا أن المعرض سوف يستمر خلال الفترة من ٢٠/ ١ إلى ٢٩/ ١، والمقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط.







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