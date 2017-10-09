مدني مكة ينفذ تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء بأحد مصانع العمرة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء والمكافحة بأحد المصانع الخاصة والواقعة في المدينة الصناعية بحي العمرة، ضمن برامج التدريب على رأس العمل.

وبدأ سيناريو الفرضية ببلاغ تلقاه المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة يفيد باشتعال النار في خط الإنتاج بالدور الثاني من مبنى المصنع والمكون من دورين، وعلى الفور جرى انتقال الوحدات اللازمة، حيث باشر رجال الإنقاذ بالتعاون مع مختصي السلامة في المصنع إخلاء الموقع من جميع العاملين والإداريين.

واقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليه، حيث نجم عن الحالة إصابة 4 أشخاص باختناقات وحروق تم التعامل معها بإخلائها.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًّا، حيث تم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط مختصين، وبالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر، فيما باشر ضباط التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث والتنسيق مع الجهات المساندة.

وفي نهاية الفرضية عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد علي بن خضران المنتشري، اجتماعًا مع مدير المصنع والمسؤولين في المدينة الصناعية، وبحضور المختصين من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية، حيث تم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة في المنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث، كما شكر القائمين على تنفيذ الفرضية والجهات الأمنية المشاركة.







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