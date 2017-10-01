مديرة_مدرسة_تهين_الطالبات ‎بشم رائحتهن والتعليم تحقق

المواطن - المدينة المنورة

لا تزال المؤسسات التعليمية تفاجئنا بين الفينة والأخرى بسلوكيات غير تربوية إلا أن حسم وزارة التعليم وحزمها في التعامل مع هذه السلوكيات هو الأمل الوحيد في مواجهة مثل هذه الأمور.

ربما يكون دافع هذه المديرة هو الحرص على نظافة الفتيات لكن الأسلوب والطريقة هما ما أثارا هذه الردود الغاضبة حيث تقوم مديرة إحدى مدارس تعليم المدينة بشم رائحة ملابس الطالبات ولم تكتف بذلك بل قامت بتدوين نتيجة اختبار الشم في ملصق على ملابس الطالبات.

وقد أثار هذا التصرف حالة من الغضب بين أولياء الأمور الذين أكدوا أن هذا الأسلوب غير تربوي بالمرة، مؤكدين أن الأسلوب خالف الهدف المنشود.

وأكد أولياء الأمور أن هذا الأمر قد يترك ألمًا نفسيًا لدى الطالبات أكثر من العقاب البدني، مطالبين بالتعامل مع أبنائهن بطرق أكثر تربوية.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن تصرف قائدة المدرسة مرفوض جملة وتفصيلاً ويتنافى مع النظام، ولا يمكن إقراره أو السكوت عليه.

وأضاف أن الوزارة تشدد على عدم استخدام التعنيف بكافة أشكاله بدنيًا ولفظيًا.

وقال برناوي في تصريحات نقلتها عكاظ: «تصرف القائدة مرفوض، وهو أسلوب تعامل غير حضاري، وغير تربوي على حد سواء، وفيه كثير من الإهانة والاستخفاق والاستحقار، وله آثاره السلبية الكبيرة على نفسيات من يُمارس عليهن».

ودعا المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة أي أب أو ولي أمر تعرض ابنه أو ابنته لسلوك مماثل إلى التقدم بشكواه إلى المدير العام للتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.







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