مدير سي آي إيه: إيران داعش آخر ودولة بوليسية مجرمة

المواطن - وكالات

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، مايك بومبيو، أن إيران داعش آخر تحت حكم آية الله وحرسه الثوري الخاص.

وجاء ذلك قبيل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المرتقب مساء أمس، استراتيجيته بشأن طهران، خصوصًا قراره حول الاتفاق النووي.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن بومبيو قال في كلمة له الخميس، في جامعة تكساس، إن “إيران دولة بوليسية مجرمة”، مشيرًا إلى أن “وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري أدوات قمع بيد هذا النظام الثيوقراطي المستبد”.

وأكد مدير المخابرات المركزية الأميركية أن “الحرس الثوري يخضع للمرشد ويقود إمبراطورية مدمرة، تتوسع في نفوذها وقوتها في الشرق الأوسط”.







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