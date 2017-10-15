مركز الملك سلمان لأمراض الكلى يُجري 52 ألف عملية تنقية دموية خلال عام

المواطن - عبدالعزيز السنيد

بلغ إجمالي عدد جلسات الغسيل الدموي بمركز الملك سلمان لأمراض الكلى حوالي “52.018” جلسة خلال العام المنقضي. 1438هـ، استفاد منها “351” مريضاً.

وأوضح التقرير السنوي للمركز أن عدد التحاليل المخبرية بلغ “137.119” اختبار لـنحو “16.372” عينة.

فيما بلغ عدد مراجعي العيادة النفسية المتخصصة لمرضى الفشل الكلوي “437” مريضاً منهم “11” مريضاً جديداً، كما بلغ عدد الوصفات الطبية التي صرفها “17.280” وصفة طبية.

يذكر أن مركز الملك سلمان لأمراض الكلى أُنشئ لخدمة مرضى الفشل الكلوي والذين يعتمدون على التنقية الدموية والبريتونية، وتفوق طاقته الاستيعابية600 مريض، ويعتبر بذلك أحد أكبر مراكز التنقية الدموية الكلوية بنوعيها في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن المركز يقوم بإجراء عملية التنقية الدموية والبروتونية لمرضى الكلى، وذلك بواسطة أجهزة متخصصة حديثة، وتشتمل خدمات المركز على العناية التمريضية أثناء عملية التنقية الدموية والبريتونية، وإجراء الفحوصات المخبرية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى مثل تقديم الاستشارة الطبية لمرضى الكلى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :