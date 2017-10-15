مركز الملك سلمان للشباب يختتم برنامج الزيارات العالمية في فرنسا

المواطن - الرياض

اختتم وفد برنامج الزيارات العالمية لمركز الملك سلمان للشباب رحلته إلى الجمهورية الفرنسية التي استمرت خلال الفترة من 8 إلى 12أكتوبر 2017م ، وقام خلالها الوفد المكون من ثمانية شباب وشابات من المملكة بزيارة شركات ومؤسسات عالمية وذلك بهدف اكتساب الخبرة والمعرفة من خلال اللقاء بمجموعة من التنفيذيين وقيادات قطاع الأعمال في فرنسا.

وكانت البداية مع زيارة حاضنة الأعمال الفرنسية Station F والتي كانت تجربة لاكتشاف الفرص المتاحة في العالم أمام المنشآت الصغيرة، ومن ثم شركة Thales المتخصصة في تصميم وبناء الأنظمة الإلكترونية والأمان الرقمي، والتي عرفت بإسهامها التقني في مشاريع قطار المشاعر وخلال موسم الحج.

شمل البرنامج كذلك زيارة مقر شركة AirBus الرئيسي في مدينة تولوز الفرنسية، حيث اطّلع الشباب على خط تصميم وإنتاج الطائرات الخاصة بالشركة، كما زار الوفد مقر شركة Blue Solutions والتي تأسست في عام ١٨٢٢م والمختصة بصناعة سيارات ومركبات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء كلياً.

وقد زار الوفد كذلك مقر مسرعة الأعمال الفرنسية Numa للتعرف على مشاريع المُسرّعة وبرامجها لدعم رواد الأعمال والمنشآت، حيث أكدت الشركة أنها تبحث الإمكانات الموجودة في السوق السعودي بعد أن بدأت فعلا في تفعيل أحد برامجها في العالم العربي.

كما زار الوفد شركة Kerin والتي تمتلك عددا من نخبة العلامات العالمية مثل Gucci, Saint Laurent, Puma, كانت إحدى محطات برنامج الزيارات العالمية حيث التقى الوفد الشبابي بكبار مسؤوليها وتجولوا في مبنى الشركة لاكتشاف تاريخه والتغييرات التي طرأت عليه ليصبح مقرا لإحدى أكبر الشركات في العالم.

لاحقا قام الوفد بزيارة فعالية BPI والتي تتيح لرواد الأعمال الناشئين استعراض مشاريعهم أمام الزوار والمستثمرين حيث قام الشباب بالاطلاع على نماذج الأعمال التي قدمها أصحاب المنشآت والمشاريع الصغيرة والتي كانت في الغالب متنوعة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية والرقمية المبتكرة وما شابهها من مشاريع مستقبلية.

إحدى أبرز محطات برنامج الزيارات العالمية تمثلت في زيارة وزارة الخارجية الفرنسية حيث استقبل الوفد مدير شؤون الشرق الأوسط ودار الحديث عن الأوضاع الأوروبية الحالية ثم انتقل الحديث حول الشؤون المحلية للمملكة العربية السعودية وتم التطرق إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تحدث عنها الوفد وأوضحوا كيفية إسهام الشباب في صنع المستقبل الوطني السعودي.

كما أدرج الوفد ضمن برنامجه زيارة إلى معرض “طريق البخور” الذي أقامته مؤسسة مسك الخيرية في مقر اليونيسكو في باريس بحضور الأمين العام لمركز الملك سلمان للشباب معالي الأستاذ بدر العساكر، ومعالي السفير السعودي لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية، كما قام بزيارة إلى متحف اللوفر للتعرف على الفنون التي كانت نتاجاً للتراث الأوروبي عموماً.

الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب الأستاذ محمد العسيري أبدى رضاه عن ما حققه برنامج الزيارات العالمية من مكتسبات خلال رحلته في الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة حققت أهدافها في إلهام الشباب ورفع مهاراتهم ، وإيجاد البيئة والظروف المناسبة لهم لتطوير الأفكار والمبادرات التي يعملون عليها، وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها من معرفة وعلاقات دولية وخبرات والاطلاع على الممارسات المثلى في مجالات الأعمال والعلوم والتطوير المجتمعي.

وأضاف :” نحن نؤمن أننا جزء من العالم وشبابنا مصدر فخر واعتزاز في كل المشاركات الدولية وهذه الرحلة هي أحد البرامج الممتدة لمركز الملك سلمان للشباب والتي نأمل أن تكون فرصة لنا وللآخر للمعرفة والاطلاع وبناء روابط مهنية وإنسانية مع العديد من الثقافات وعلى كل الأصعدة”.







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