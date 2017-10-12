مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لليمن بحوالي 710 ملايين دولار

المواطن - واس

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، للأشقاء في اليمن منذ تدشينه على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حتى الآن عدداً من المشاريع بلغت 161 مشروعًا متنوعًا للمحافظات اليمنية كافة في مجالات عدة، شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 85 شريكًا أمميًا ومحليًا، وتم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ قدره 133ر534 ر710 دولارًا أميركيًا .

ففي مجال مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات وصلت 60 مشروعًا بمبلغ قدره 949ر186ر264 مليون دولار استفاد منها 337ر164ر22 مليون فرد ، فيما بلغ عدد الشركاء 26 شريكًا.

وبلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 18 مشروعًا بمبلغ 78.846.278 دولارًا، استفاد منها 3،915،336 مستفيدًا من خلال 13 شريكًا .

أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدم المركز 73 مشروعًا بمبلغ 310،989،936 دولارًا استفاد منها 72،632،891 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 73 شريكًا .

وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15،112 مستفيدًا من خلال 3 شركاء بمبلغ وقدره 56،510،970 دولارًا أميركيًا .

وقد حظي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشادات رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وتقديمه للخدمة بطرق احترافية .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :