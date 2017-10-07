مركز الملك سلمان يكافح سوء التغذية لدى 77556 طفلاً و19386 أُماً في الحديدة

المواطن - واس

بينما تُشدّد الميليشيات وطأتها عليهم وتزيد الحصار، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً لمكافحة سوء التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظة الحديدة، يستهدف 77556 طفلاً دون سن الخامسة و19386 من الأمهات الحوامل والمرضعات.

ويتكون المشروع من 256 فرداً ميدانياً متخصصاً ينقسمون لـ 10 فرق ميدانية للنزول للقرى والمديريات المستهدفة وهي المراوعة والزيدية والحجيلة والقاناوس والسخنة والمغلاف.

ويأتي المشروع، ضمن إسهامات المركز في مجال علاج حالات سوء التغذية الحاد من الأطفال وحالات سوء التغذية المتوسط والتوعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتكاملة.







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