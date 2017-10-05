مركز الملك فيصل يناقش الردود الممكنة على التهديد النووي

المواطن - الرياض

يقيم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، محاضرة بعنوان: “اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي: ما هي الردود الممكنة؟”، وذلك يوم الأحد المقبل.

يُلقي المحاضرة دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، في قاعة المحاضرات في مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

والمعروف أن دان سميث هو باحث ومحلل، مع سجل طويل في البحث والنشر حول مجموعة واسعة من قضايا الصراع والسلام.

ويركز عمله الحالي على العلاقة بين تغير المناخ وانعدام الأمن، وقضايا السلام والأمن في الشرق الأوسط، واتجاهات الصراع العالمي.

شغل منصب مدير المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو في الفترة من عام 1993م إلى عام 2001م، كما شغل منصب الأمين العام لمنظمة الإنذار الدولي من عام 2003م إلى عام 2015م، وخدم أربع سنوات في المجموعة الاستشارية لصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة، كان فيها رئيسا في العامين 2010م و2011م، من يناير 2014م حتى منتصف عام 2017م، وشغل منصب أستاذ السلام والصراع في جامعة مانشستر.

وهو مؤلف طبعات متتالية من أطلس السياسة والحرب والسلام، والشرق الأوسط، ومدونة عن السياسة الدولية.







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