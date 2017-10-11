مرّة أخرى .. الطائف تطيح بطبيبة مزيّفة و”المواطن” تتقصى شروط مزاولة المهن الصحية

المواطن ـ رقية الأحمد

على الرغم من أنّها مهنة الإنسانية الأولى، وتتعلّق بأرواح البشر، إلا أنَّ ضعاف النفوس، لم يرتدعوا يومًا عن مزاولتها، في مخالفة لكل القوانين، والأعراف، معرّضين حياة الناس للخطر، دون أدنى إحساس بالمسؤولية، أو أي تأنيب من الضمير.

إنّهم منتحلو صفة الأطباء، الذين يعوّضون نقصهم النفسي، بالإجرام في حق الغير، إذ أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن إيقاف عمل وافدة، تدعي طب التجميل، في الطائف، وإحالتها إلى النيابة العامة، بسبب انتحالها مهنة الطب، وتطبيق العقوبات على المجمع الطبي الذي سمح لها بمزاولة العمل.

عنوان ليس بجديد على أحد، فليست هي المرّة الأولى، التي يتم فيها إيقاف شخص انتحل صفة طبيب، وعرّض حياة المتعاملين معه للخطر، لكن التساؤل الذي طرحه المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان في شأن رخصة ممارسة المهن الصحية.

“المواطن”، تقصّت الشروط التي تمنع ممارسة المهن الصحية، لنجد أنَّه تحظر ممارسة أيّ مهنة صحيّة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أما الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، فتتضمّن:

الحصول على المؤهّل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.

أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.

التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

يذكر أنّه يُعدُّ التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخص بمزاولة المهنة في ھذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

للاطلاع على مواد نظام ممارسة المهن الصحية ادخل من هنا.







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