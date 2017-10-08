مزايا حصرية في واتساب بيزنس لخدمة رجال الأعمال

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعتزم الشركة المالكة لتطبيق واتساب إصدار نسخة جديدة من خدمتها بشكل منفصل باسم واتساب بيزنس، وهي النسخة التي أعلنت الشركة العملاقة عزمها إصدارها ضمن خدماتها بشكل رئيسي في الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع “ذا نيوز مينيت”، فإن الشركة المالكة لـ واتساب تنوي إصدار تطبيق منفصل لخدمة رجال الأعمال التي قد كشفت عنه منذ شهر تقريبًا، لتكون متضمنة لكافة الخدمات التي أقرتها، حيث من شأنها أن تساعد في الكشف عن هوية المتحدثين والمشاركين بشكل رئيسي في المحادثات الرسمية بين رجال الأعمال.

وتتيح تلك الخدمة القدرة على التأكد من الشخصية من خلال استخدام علامات التعميد الخاصة بالشخصيات، لتكون أرقام الهواتف متصلة بشكل رسمي بمؤسسات وشركات، ومن ثم تفويت الفرصة للتلاعب والخداع والنصب.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عزمها إصدار خدمة جديدة مخصصة لرجال الأعمال والمؤسسات صاحبة الأنشطة التجارية ضمن التطبيق الرئيسي لـ”واتساب”، إلا أنها قررت إصدارها بشكل منفصل في تطبيق خاص لتسهل من مهام مستخدميه بشكل رئيسي.







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