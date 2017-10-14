مزايا مهمة تتيحها مايكروسوفت عبر متصفح Edge على الأندرويد

المواطن - وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت إتاحة متصفح Edge لكل مستخدمي منصة أندرويد على متجر “بلاي ستور”، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق عن إطلاقه لكل من iOS وأندرويد، ومنصة iOS.

وأوضحت التقارير أن مايكروسوفت تعتزم تنبيه المستخدمين إلى أن المتصفح لا يزال قيد التطوير حتى الآن، وسيكون غير مستقر، لكن لا يزال أيضاً بمقدورهم تثبيت التطبيق على أجهزتهم.

وكانت مايكروسوفت – بحسب موقع GSM الهندي- قد كشفت الأسبوع الماضي عن عزمها إطلاق متصفح Edge على كل من منصتي أندرويد iOS، بعد أن كان متاحاً بشكل حصري لمستخدمي ويندوز، وقد تجاوزت نسخة iOS من التطبيق حوالي 10 آلاف مستخدم تجريبي، وهو الآن غير متاح لأي شخص.

وتهدف إتاحة متصفح Edge على منصتي أندرويد وiOS جاء في المقام الأول إلى مساعدة المستخدمين الذين يعتمدون على متصفح Edge على الأجهزة المكتبية، والذين قد يرغبون في مزامنة الإشارات المرجعية، والتاريخ وكلمات المرور وغيرها على هواتفهم الذكية، وهو يوفر تصميم مألوف للمستخدمين، فضلاً عن مميزات في عرض الصور.







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