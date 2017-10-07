مسؤول بريطاني: مونديال 2022 سينتقل من الدوحة إلى لندن

المواطن - وكالات

أكد مسؤول في اتحاد كرة القدم الإنجليزي، أن بلاده على ثقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، الذي من المفترض أن يقام في قطر، بعدما زادت الاتهامات تجاه الدوحة بأنها حصلت على الأصوات بطريقة مشبوهة، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها حاليًّا بعد قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأبلغ مصدر مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي، لم تكشف عن اسمه صحيفة “ديلي ستار”، اليوم السبت، غداة نشر تقرير سري عن احتمالية سحب تنظيم كأس العالم من قطر: كان حصول قطر على تنظيم كأس العالم خطأ من الأساس، والآن إنجلترا مستعدة لعودة المونديال إليها، ويمكننا الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 بين عشية وضحاها، لقد تأخرنا كثيرًا بالحصول على تنظيم البطولة، على الرغم من أننا نملك تاريخًا جيدًا في تنظيم البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا 1996 وأولمبياد لندن 2012.

وواصل: مدننا تستوعب كافة الجماهير، ووسائل النقل والبنى التحتية لدينا جاهزة، كما أن ملاعبنا في أعلى مستويات الجودة، وذلك في إشارة إلى أعمال البناء التي تقوم بها الدوحة لتجهيز البلاد لاحتضان كأس العالم بعد 5 أعوام، وسط مخاوف من تأخير إنجاز بعض الأعمال الخاصة بالبنى التحتية والملاعب.

وكانت “بي بي سي” قد نشرت أمس الجمعة تقريرًا سريًّا عن احتمال سحب تنظيم كأس العالم من قطر؛ بسبب الأزمة السياسية مع جيرانها الخليجيين، محذرًا شركات البناء من الدخول في مشاريع كأس العالم بسبب وجود خطر حقيقي حول عدم قدرة الدوحة على تسديد دفعاتهم المالية، ووجود شبهات فساد في المشاريع المخصصة لتنظيم المونديال.







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