مساعد مدير التعليم بسراة عبيدة يكرم آل هطلاء والحسنيه كمعلمين متميزين

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيده

بحضور مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تركي الفالح ومدير الإشراف التربوي، عبدالله آل مصلح، ومشرفي العموم بوزارة التعليم ومشرفي الإدارة المدرسية، تم تكريم قادة ووكلاء المدارس الجدد الذين حضروا الدورة خلال الأسبوع الماضي.

كما تم تكريم المعلمين المتميزين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي صادف أمس الخميس.

ومن ضمن المعلمين المتميزين الذين نالوا شرف التكريم كل من محمد عبدالله حسين آل هطلاء، وعبدالرحمن سعيد آل حسنيه من منسوبي متوسطة الحديبية بآل بسام.

وأقيم الاحتفال بمركز التدريب التربوي بالمحافظة.







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