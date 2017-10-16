مستشار ترامب: لا يمكن الوثوق في إيران

المواطن - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هربرت ماكماستر، أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة الإيرانية، معربًا عن ثقته بدعم حلفاء واشنطن لإستراتيجية ترامب الجديدة التي أعلنها يوم الجمعة الماضي تجاه النظام الإيراني.

وأوضح ماكماستر، في لقاء مع شبكة فوكس التلفزيونية الأميركية، أن إيران تخطت لغاية الآن عدة مرات الخطوط الحمراء الموضوعة حول الملف النووي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، إستراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكدًا أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وفي حال لن تتمكن إدارته من خلال العمل مع الكونجرس بإجراء تعديلات على الاتفاق النووي، فإنه سيعمل للخروج منه.

ووصف مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب الاتفاق النووي مع إيران بالاتفاق “الضعيف” ذو مراقبة “ضعيفة”، على حد تعبيره.

وأضاف: “أوضح الرئيس ترامب بصورة جلية أنه لن يسمح أن يكون الاتفاق غطاء لحكومة مروعة كي تقوم بتطوير سلاح نووي”.

وأشار ماكماستر إلى أن أطرافًا أخرى في الاتفاق النووي تتفق مع دونالد ترامب على إجراء التغييرات وأن حلفاء واشنطن الأوروبيين يدعمون فكرة المراقبة الشديدة، ومن الضروري أن تقبل إيران بالتفاوض مرة أخرى.







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