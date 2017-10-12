مسلحون يعترضون موكب رئيس وزراء اليمن

المواطن - وكالات

حاول مسلحون إعاقة موكب رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، والوفد المرافق له خلال زيارته لمديرية الصبيحة.

وأكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما حدث هو قيام بعض الخارجين عن القانون بأسلحتهم المتوسطة بمحاولة اعتراض موكب رئيس الوزراء ومرافقيه الأمر الذي أعاق وصولهم إلى ساحة الاحتفال التي احتشد فيها الآلاف من أبناء الصبيحة احتفاء بقدوم رئيس الوزراء لحضور الاحتفال الخاص بافتتاح كلية المجتمع في مديرية الصبيحة.

وتابع المحولي أن رئيس مجلس الوزراء وتجنبًا لوقوع أي صدام مع هذه الفئة آثر العودة من ذلك الطريق واستكمل برنامج زيارته الميدانية للمديرية التي تفقد فيها أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، كما تفقد اللواء الثالث حزم وكان في استقباله قائد اللواء العميد ركن محمود صائل، كما تفقد شركة المصافي ومحطتها الكهربائية وميناء الزيت.

ولفت المحولي إلى أن ما قام بهذا العمل مجموعة قليلة من مدفوعي الأجر وغرضهم تعطيل المشاريع الخدمية التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمنطقة وأنهم لا يمثلون أبناء الصبيحة بل يمثلون أنفسهم.. داعيًا الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن هوية هذه الفئة الخارجة عن القانون والجهات التي تقف خلف هذه العمليات الجبانة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :