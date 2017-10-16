مشاهدة صور الذكريات الجميلة تحسن أداء الدماغ

المواطن - وكالات

أظهرت دراسة قام بها باحثون بريطانيون أن الحنين إلى ذكريات الماضي، من خلال استرجاع ذكريات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي من أوقات مميزة في حياتك، أمر مهم جداً للصحة العقلية للإنسان.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “تلغراف” البريطانية والتي أجرتها جامعة ساري جنوب لندن، أن الحنين إلى الماضي يعطي شحنة إيجابية لدماغ الإنسان على اعتبار أنه يحرك عواطفه.

وكشفت الدراسة أن استدعاء الذكريات مثل التجوال في الغابة التي لعبنا فيها ذات مرة، أو التجديف في البحر ذاته بالعطلات الصيفية الماضية، والعودة إلى الأماكن المهمة عندنا تثير تغييرات عقلية وعاطفية كبيرة تعزز من الصحة النفسية والعقلية بصورة كبيرة، كما أظهرت الأبحاث.

وتضمنت الدراسة تطوع 20 شخصاً طُلب منهم جلب صور لعشرة أشياء مهمة وعشرة أماكن مهمة إلى المختبر الذي تم فيه فحص أدمغتهم أثناء النظر لكل صورة من هذه الصور.

ولم تُثِر الأماكن المهمة الاستجابات القوية بأكثر من الأماكن العادية في منطقة “اللوزة الدماغية” فحسب، وإنما في “القشرة الإنسية قبل الجبهية” أيضاً، وهي المسؤولة عن تنشيط العواطف والذكريات الإيجابية، كما تم تسجيل تعزيز أيضاً في “التلفيف المجاور للحصين” في المخ.







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