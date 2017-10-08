مشروع إعلامي ترفيهي برأسمال 15 مليون دولار يجمع 70 من نجوم العرب

المواطن - الرياض

تم اليوم الكشف عن بعض تفاصيل مشروع إعلامي ترفيهي ضخم يهدف إلى تقريب نجوم العالم العربي إلى مجتمعاتهم، حيث وقع الإعلامي المميّز علي العلياني (الذي أعلن عن هذا المشروع سابقاً)، بصفته ممثلاً لمؤسسي المشروع، وحامد أحمد دخيل، بصفته الرئيس التنفيذي، مذكرة تفاهم تجارية مع شركة هيدلاين الإعلامية، ممثلة في رئيسها التنفيذي فراس المداح، بهدف التعاون المشترك لتنفيذ المشروع وتسويقه.

وجرى التوقيع قبيل مؤتمر صحفي عقد في دبي بحضور مؤسس المشروع نبيل المعلمي وعدد من المؤسسين المشاركين.

ووصف العلياني هذه الخطوة بأنها “مهمة على طريق اكتمال عقد الخدمات التي يطمح المشروع تقديمها، ولبنة أساسية للتأكيد على تميّز ما سيقدم، بجودة وإحترافية عالية”.

بدوره، قال حامد دخيل: “تشهد الفترة القادمة المزيد من الشراكات المميزة على مستوى النجوم والشركاء الاستراتيجيين، حيث إن المشروع يصنف ضمن المشاريع الاستثمارية المميزة ذات العوائد العالية، وتوجُهنا أن يستثمر فيه بما يتناسب مع عوائده المتوقعة”.

70 من نجوم العرب

وحول الإعلان الكامل عن تفاصيل المشروع الذي تكتنفه السرية العالية، والذي تناقلت وسائل الإعلام والصحافة بعضًا من الأخبار المقتضبة عنه في فترة سابقة، أوضح أنه تم إلى الآن الاتفاق والتوقيع مع أكثر من 70 من نجوم الوطن العربي من الصف الأول، بالإضافة إلى مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، (غناء، تقديم برامج، تمثيل، رياضة، صحة، طبخ، كوميديا، مال وأعمال.. إلخ) للمشاركة في هذا المشروع النوعي، ويتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من ٢٠٠ قبل نهاية عام ٢٠١٧م”.



تجاوز الإقليمية نحو العالمية

وبالسؤال عن حجم المشروع من الناحية التجارية والاستثمارية، أفاد ماجد العمري رئيس لجنة الاستثمار، بأن المشروع مصمم على مراحل تتعدى إقليمية الوطن العربي إلى العالمية، ولذلك تم التعاقد مع شركة KPMG كمستشار استراتيجي ومالي، وذلك على الرغم من عدم قبول هذه الشركة العالمية الرائدة شراكات مع شركات قيد الإنشاء، إلاّ أن نموذج العمل التجاري المقدم حاز إعجابهم.



استثمارات ضخمة

وأضاف: “يتوقع أن يكون تقييم المشروع بحسب الدراسة المتحفظة التي لا تتضمن غير الوطن العربي 3.8 مليار دولار أميركي بعد خمس سنوات”.

وحول حجم الاستثمار في المشروع، أوضح العمري أن المصاريف الرأسمالية وقبل التشغيلية بلغت حوالي ١٥ مليون دولار أميركي دون حساب مصاريف المشروع التشغيلية.

وعن نية المشروع فتح الباب للاستثمار فيه، قال العمري: “نظراً لرغبة بعض صناديق الاستثمار الجريء ونخبة من المستثمرين، تقرر في المرحلة القريبة القادمة فتح فرصة الاستثمار في المشروع بما يوازي ١٠٪‏ فقط من قيمته الحالية لنخبة ذات قيمة مضافة مختارة بعناية ومهتمة بالدخول في المشروع وتحقيق أهدافه، وسوف يتم لقاء هذه الصناديق والمستثمرين المهتمين قريبًا في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين”.



الترويج الاجتماعي

من جانبه، عبر فراس المداح عن سعادته بالانضمام لشركاء هذا المشروع، وقال “إنه يحمل في طياته قيمًا مضافة لجميع شرائح المجتمع من نجوم ومتابعين وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة “.

وأشاد بنموذج العمل غير المسبوق الذي يتفرد بالترويج الاجتماعي لقطاعات مهمة مثل الصحة والاقتصاد، والذي “أخذ بالحسبان في زاوية من زواياه المتميزة فتح نافذة واسعة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة جداً، الذين يعانون حالياً من أجل توصيل منتجاتهم وخدماتهم إلى شرائحهم المستهدفة”.

صعوبات وتحديات

وعن ذلك قال العلياني: “ندرك حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة من المجتمع، ولذلك أخذنا على عاتقنا ضرورة تمكينها بصورة تجعلها تتطور وتبدع مما سينعكس إيجاباً، بإذن الله، على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تماشيًا في ذلك مع رؤية الوطن لدعم هذه الفئة المحركة للاقتصادات”. ‎







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