مصادرة 700 كجم من المحاصيل الزراعية مجهولة المصدر في أسواق السيح

المواطن - واس

صادرت إدارة الأسواق في بلدية الخرج، اليوم، أكثر من 700 كيلو جرام من الخضروات والمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر، خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح.

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج، المهندس أحمد بن محمد البكيري، أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، مشددًا على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف أسواق مدينة السيح، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

‏وأهاب المهندس البكيري بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح حاضرة الخرج أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.







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