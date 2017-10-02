مصادر “المواطن”: العلاوة السنوية خارج رواتب الشهر الحالي

المواطن - عبدالعزيز العلي

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات إلى “المواطن“، أن مسيرات راتب شهر محرم الحالي، رُفعت من كافة القطاعات الحكومية دون أن تُدرج بها العلاوة السنوية.

وتوقعت المصادر صرف العلاوة مع مطلع العام الميلادي القادم.

وحاولت “المواطن” الحصول على تأكيدات من مصادر بوزارة المالية بخصوص صرف العلاوة مع مطلع العام القادم، لكن لم تحصل على تفاصيل كافية حتى الآن.

ووجه المقام السامي في وقت سابق بإيقاف العلاوة السنوية لعام 1438هـ، حيث نص التوجيه على عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :