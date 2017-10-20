مصادر “المواطن”: تعرض رجل أمن للدهس بحي الأجاويد

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تعرض أحد رجال الأمن، مساء اليوم الجمعة، لحادثة دهس بحي الأجاويد بجدة؛ مما أدى إلى دخوله إلى العناية المركزة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن رجل الأمن استوقف إحدى المركبات بغرض التأكد من هوية قائدها، وعند الانتهاء من ذلك فوجئ عند محاولته ركوب دورية بارتطام مركبة يقودها مواطن سعودي بالدورية.

ورجحت المصادر أن قائد المركبة فقد السيطرة عليها؛ كونه في حالة غير طبيعية، مؤكدة أن الجهات الإسعافية نقلت كلًّا من رجل الأمن وقائد المركبة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز المحجر لتلقي العلاج.

“المواطن” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها.







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