مصاصو الدماء يجبرون الأمم المتحدة على سحب موظفيها من ملاوي

المواطن - وكالات

أكدت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنها سحبت موظفين لها من منطقتين في جنوب ملاوي، حيث أثارت مخاوف من وجود “مصاصي دماء” أعمال عنف قتل فيها 5 أشخاص على الأقل.

وأفادت إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (أوندس)، في تقرير عن الوضع الأمني في مقاطعتي فالومبي ومولانجي، بأن “هاتين المقاطعتين تأثرتا بشدة بقصص مص دماء بشرية واحتمال وجود مصاصي الدماء”.

وذكر التقرير أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في المنطقة، منذ منتصف سبتمبر، على يد الحشود، على أساس الشبهة بقيام هؤلاء الأشخاص بمص دماء البشر.

وجاء في التقرير أن الحشود التي تبحث عن مصاصي دماء يقيمون حواجز على الطرق العامة؛ مما يسبب مخاوف على الحالة الأمنية في المنطقة.







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