مصدر أمني عراقي: تحركات الجيش في محيط كركوك إعادة انتشار للقوات

المواطن - وكالات

كشف مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أن القوات العراقية بدأت تحركًا للاستيلاء على قاعدة عسكرية وحقول نفطية من محافظة كركوك المتنازع عليها.

وأكد المجلس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم من طوز خرماتو جنوبي كركوك نحو حقول النفط وقاعدة K1 للاستيلاء عليها”.

وفي المقابل، وبحسب سكاي نيوز، أكد مصدر أمني عراقي أن التحركات العسكرية في محيط كركوك هي مجرد إعادة انتشار للقوات العراقية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة العراقية في بيان نشر بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحضره كبار القادة العسكريين والأمنيين: إنها ستسعى لبسط سلطتها على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.

يأتي ذلك في وقت أعلن قادة الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، أمس الأحد، رفض الشرط الذي تضعه حكومة بغداد للتفاوض مع الإقليم لمعالجة الأزمة بين الجانبيين، والمتمثل بإلغاء الاستفتاء الذي أجري بهدف استقلال الإقليم.







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