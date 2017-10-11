مصطفى فتحي يلحق بنايف هزازي ويغيب عن مباراة التعاون والنصر

المواطن ـ محمد سلام

يغيب الدولي المصري مصطفى فتحي، محترف نادي التعاون، عن مباراة فريقه الهامة أمام نادي النصر يوم 15 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

يأتي هذا بعدما أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن مصطفى فتحي يحتاج لفترة علاج من الإصابة لمدة أسبوعين، ونشر تغريدة جاء نصها: “أوضح الجهاز الطبي أنه بعد التواصل مع نظيره في المنتخب المصري أكد أن إصابة وتر الركبة عاودت مصطفى فتحي ويحتاج لفترة علاج تمتد لأسبوعين”.

وكان التعاون قد أعلن من أيام غياب مهاجمه نايف هزازي عن الملاعب لمدة عشرين يومًا، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب نايف هزازي عن مباراة التعاون والنصر.

ويتواجد التعاون حاليًّا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل مباراتين وخسر مباراتين، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :