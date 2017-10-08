مطالبات بازدواجية الطريق الدولي بقرية المربع في ثلوث المنظر

المواطن ــ احمد الشهري ــ ثلوث المنظر

أبدى عدد من سكان قرية المربع جنوب مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق استياءهم الشديد وتذمرهم من خطورة الطريق الدولي الذي يربط جنوب المحافظة بشمالها، وذلك بسبب ضيق المسار والذي تسبب بوقوع العديد من الحوادث المرورية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة مطالبين بازدواجية الطريق.

ضيق المسار :

وأوضح عدد من المواطنين أن ضيق الطريق يشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، إذ يشهد كثافة مرورية خصوصًا مع ساعات الصباح الأولى وأوقات الذروة التي تصادف خروج الطلاب والموظفين من أعمالهم، مؤكدين أن الطريق تسبب بفقدان العديد من الطلاب جراء الحوادث الشنيعة التي شهدها هذا الطريق خلال الأعوام الماضية.

تشكيل لجنة :

وطالب مستخدمو الطريق من الجهات المختصة بضرورة التدخل وتشكيل لجنة للوقوف على الطريق ووضع الحلول العاجلة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق وإنهاء هذه المعاناة التي استمرت لسنوات طويلة دون إيجاد الحلول المناسبة .







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