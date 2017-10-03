معتوق: تركي آل الشيخ أنصف الكويكبي.. والمنشطات بها خلل

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي مصباح معتوق، أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أنصف علاء الكويكبي لاعب الوحدة المعتزل بعد قرار التحقيق العاجل في قضية المنشطات.

وقال معتوق خلال استضافته في القنوات الرياضية السعودية: «علاء كويكبي كان لاعبًا موهوبًا وكان يطالب برفع الظلم عنه وتم إنصافه عن طريق تركي آل الشيخ وهناك لاعبون مظلومون ستظهر براءتهم».

وأضاف المحلل الرياضي: «يجب إعادة النظر في بعض أسماء العاملين في لجنة الرقابة على المنشطات وإبعاد من لا يملك الخبرة لكي لا يُظلَم شخص مستقبلاً».

وتابع: « حسام غالي تمت براءته والآن تم فتح قضية علاء كويكبي وكذلك قضية محمد نور لم تُغلَق؛ إذن هناك خلل في لجنة الرقابة على المنشطات».

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قراراً بإجراء تحقيق عاجل حيال قضية اللاعب علاء الكويكبي، والذي أثبتت براءته من قضية المنشطات مؤخراً.







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