معرض أنامل مبصرة يختتم فعالياته بمؤسسة محمد بن فهد للتنمية الانسانية

المواطن - سعيد آل هطلاء

اختتم يوم مؤخرا ، معرض أنامل مبكرة والذي ينظمة مركز رؤية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بمقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية ، حيث شارك اكثر من ١٠٠ كفيف مع اسرهم بالمعرض ، وقد انطلق المعرض يوم الأحد الماضي وأستمر لمدة ثلاثة أيام ، واحتوى على العديد من الأركان التي يحتاجها الكفيف مثل : ركن بريل ، ركن التدريب ، ركن الأشغال اليدوية ، ركن المصحف الشريف والمناهج الدراسية ، ركن التقنية ، ركن قياس النظر ، ركن الألعاب ركن الهدايا .

وقال المشرف على مركز رؤية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد فيصل العيد : ان الهدف من اقامة المعرض هو اخراج الكفيف من العزله التي يعيشها وادماجه بمحيطه وجعله عنصر فعال في بناء المجتمع ، وابراز احدث ماتوصلت اليه تقنية الكفيف ، واشراك بعض الجهات في توعية ومهارات الكفيف ، وابراز بعض الاجهزة الخاصة بتعليم الكفيف .

واضاف العيد : وشهد المعرض اقبال كثيف من قبل الزوار ، حضور العديد من الشخصيات الإعلامية والرياضية والفنية ورجال الأعمال . كما جرى عرض بعض مواهب المكفوفين و فلم قصير وتكريم المشاركين والداعمين لهذا المعرض والتقاط الصور التذكارية .







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