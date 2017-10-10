معلومات لا تعرفها عن عين الصقر في الجوازات السعودية

المواطن - الرياض

منذ فترة طويلة، لم تستطع العصابات الدولية تجاوز الإجراءات الأمنية الحدودية في المملكة؛ وذلك لأن المديرية العامة للجوازات سجلت مؤخرًا براءة اختراع لجهاز يكشف الجوازات المزورة بتقنيات دقيقة لا يمكن تجاوزها.

وأوضح المقدم محمد العمري، من الجوازات السعودية، أنه تم ضبط عدد من الجوازات المزورة، خاصة في موسم الحج عن طريق جهاز “عين الصقر” الذي يتفحص الوثائق عن طريق الأشعة تحت الحمراء وبه خاصية التكبير لقراءة الرموز وكشف أرضية المستند، إضافة إلى قراءة الشرائح الذكية التي توضع في بعض الجوازات لتخزين كافة المعلومات الخاصة بالمسافر، بحسب “العربية”.

ولفت العمري إلى أن بعض السمات الأمنية تكون غير مرئية، وتحتاج إلى مثل هذه الأجهزة لقراءتها وحماية وثائق الدولة من التزوير، فكلما زادت هذه السمات صعب على العصابات تزوير المستند.

وتابع العقيد الدكتور ماجد المالك أن جهاز “عين الصقر” حقق إقبالًا لافتًا في جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس دبي، وقام فريق مختص من الجوازات السعودية بعرض طريقة كشف التزوير، حيث شاركت الجوازات في المعرض بأحدث تقنياتها الأمنية.







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