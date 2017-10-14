مفاجأة.. مدرب الهلال دياز مطلوب لتدريب منتخب الإمارات

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، دخل ضمن الترشيحات لتولي تدريب المنتخب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مفاوضات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع المدرب دياز تعثرت؛ بسبب المطالب المالية المرتفعة للمدرب الأرجنتيني، مما حول بوصلة الإماراتيين نحو التعاقد مع مدرب إيطالي.

وقال الإعلامي الإماراتي في قناة دبي الرياضية، عبدالله الكعبي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الاتحاد الإماراتي يفشل في التعاقد مع مدرب الهلال رامون دياز بسبب طلبه 4.5 مليون دولار والقادم مدرب إيطالي”.

وكان المدرب إدغاردو باوزا قد ترك مهمة تدريب المنتخب الإماراتي، ووافق على تولي تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة التحضيرية للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويحظى دياز مدرب الهلال بإشادة كبيرة من المتابعين، حيث حقق مع الزعيم بطولتي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، ووصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز ذهابًا على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، وبات قريبًا بشدة من التأهل إلى المباراة النهائية.







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