مفاجأة.. 9 لاعبين في الدوري الإسباني يملكون قيمة شرط جزائي أكبر من ميسي

المواطن ـ وكالات

نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تقريراً عن أغلى 10 قيم للشرط الجزائي في عقود لاعبي الدوري الإسباني، حيث شهدت القائمة بعضاً من المفاجآت حيث تبين أن 9 لاعبين في الليجا تملك قيمة أكبر للشرط الجزائي من ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وتصدر القائمة ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو بقيمة كسر عقد 1 بليون يورو، ثم إيسكو وماركو أسينسيو نجما ريال مدريد بقيمة كسر عقد 700 مليون يورو.

وبعد ذلك، جاء جاريث بيل، توني كروس، لوكا مودريتش وداني سيبايوس نجوم ريال مدريد بقيمة كسر عقد 500 مليون يورو، ثم عثمان ديمبيلي جناح برشلونة بقيمة كسر عقد 400 مليون يورو، وفي المركز العاشر ليونيل ميسي نجم برشلونة بقيمة كسر عقد 300 مليون يورو.

وخلف ميسي، جاء لويس سواريز، سيرجيو بوسكتس، جيرارد بيكيه وأندريس إنييستا نجوم برشلونة وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بقيمة كسر عقد 200 مليون يورو.







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