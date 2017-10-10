مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثي العسكرية في صنعاء

المواطن - واس

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب جنوب وشرق العاصمة صنعاء، في وقت استمرت فيه المعارك الميدانية في مديرية نهم .

وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن مقاتلات التحالف دمرت ظهر اليوم، مواقع عسكرية لميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح في مديرية سنحان، جنوبي العاصمة صنعاء .

وأضاف نقلًا عن مصادر محلية قولها إن الانفجارات العنيفة هزت المنطقة عقب استهداف المقاتلات معسكر جربان .

من جهة أخرى، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات ومواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب بمنطقة محلي، وجبال يام، بمديرية نهم، شرقي العاصمة في الوقت الذي تواصلت فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق المدفون، والقتب، وبران، ومسورة، والمجاوحة، بالمديرية ذاتها .

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الانقلاب تكبدت قتلى وجرحي جراء المعارك في تلك المناطق .







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