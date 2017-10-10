مقتل أكثر من 200 طفل في حجة اليمنية بسبب الحوثي

المواطن - وكالات

كشفت إحصاءات سرية، عن تسبب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمقتل أكثر من 200 طفل دون سن الخامسة عشرة من محافظة حجة شمال غرب اليمن، وحدها؛ نتيجة الزج بهم في جبهات القتال أثناء معاركها ضد الشرعية اليمنية، وذلك خلال العامين الماضيين.

ونقلت مواقع إخبارية يمنية، عن مصادر مقربة من الميليشيات الانقلابية، أن هذه الأرقام غير متداولة وسرية للغاية، كما أن الميليشيات تحرص دائمًا على إخفائها، بحسب “العربية”.

وأشارت المواقع إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطفال ستلازمهم إعاقاتهم مدى الحياة.

وأفادت المصادر أن معظم القتلى والمعاقين الأطفال قد سقطوا في جبهتي حرض وميدي التابعة إداريًّا لمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، والتي استنزفت مخزون الحوثيين البشري وعتادهم العسكري، وتساقط قياداتهم الميدانية هناك بشكل يومي.







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