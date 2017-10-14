مقتل قيادي حوثي في حرض ومصرع 5 آخرين في غارة جوية بميدي

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي

لقي القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية المدعو زيد بن علي الشرفي مقتله، مساء أمس الجمعة، في معارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة حرض الحدودية.

وقالت مصادر عسكرية: إن القيادي في ميليشيا الحوثي “زيد بن علي الشرفي قُتل، مساء الجمعة، في معارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بجبهة حرض الحدودية”.

وأضافت المصادر أن جثة القيادي الشرفي لا زالت في صحراء حرض، ولم تتمكن عناصر الميليشيا من انتشالها بسبب احتدام المعارك.

ونعت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية مقتل الشرفي، والذي يعد من أبرز قيادات جماعة الحوثي الانقلابية في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، وابن خال الإعلامي الحوثي المعروف عبدالرحمن العابد.

كما لقي مسؤول التسليح في مربع المخازن بجبهة ميدي القيادي في ميليشيا الحوثي “وليد محمد أحمد الحوثي” مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيا وهم أسامة زيد الشرفي، ومنصور محمد هبة، وعبدالسلام صالح مطرز، وعمران عبدالرحمن القاضي، وذلك إثر استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي أمس الأول استهدفتهم مع مخزن سلاح في منطقة المخازن شرق مدينة ميدي.







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