مقتل ٤ قادة حوثيين قبالة نجران في غارة للتحالف العربي

المواطن - وكالات

كشفت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة قادة ميدانيين تابعين لمليشيات الحوثي بقصف لطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدف مواقع عسكرية قبالة منطقة نجران.

وذكرت المصادر أن من بين القتلى القيادي مختار صالح سويد وعمر محمد الخولاني وأحمد أحمد الشعفلي وغمدان مطهر الظلماني، وفقاً للعربية نت.

وكانت القوات السعودية استهدفت أيضاً الأسبوع الماضي مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة نجران.

وقامت القوات السعودية عبر دباباتها ومدفعياتها إضافة إلى العربات العسكرية المزودة بأسلحة ثقيلة، باستهداف مواقع الميليشيات، بعد محاولتهم التسلل نحو رقابات عسكرية سعودية.

وقد تمكنت القوات السعودية، في حينه، من قتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حاولوا التقدم إلى الحدود السعودية. كما استطاعت تدمير أوكار كانت تستخدمها الميليشيات حصناً لها.







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