مقتل 25 مختطفًا في سجون الحوثي منذ بداية 2017

المواطن - وكالات

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، عن مقتل 25 مختطفًا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، منذ بداية العام 2017.

وبحسب بيان صادر عن وقفة احتجاجية أقامتها أمهات المختطفين في محافظة مأرب، مساء أمس الخميس، فقرابة ألف مختطف اختفوا قسريًا لدى الميليشيات الانقلابية، ولا يزال مصيرهم مجهولًا، بينهم سياسيون وصحافيون، بحسب “العربية”.

واستنكرت أمهات المختطفين في الوقفة الاحتجاجية، ما يتعرض له الآلاف من المختطفين من تعذيب وحشي في سجون وزنازين ميليشيات الحوثي، ما أدى لمقتل العشرات منهم في محافظات عدّة خاضعة لسيطرة الانقلابيين

وطالب البيان، الحكومة اليمنية الشرعية والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوثي وصالح المسلحة من أجل سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا بشكل عاجل، وعدم إقحامهم في أي صراعات سياسية تضر بهم وتؤثر على حياتهم.







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