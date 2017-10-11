مكافآت مليونية من أميركا لمن يقبض على قياديين بحزب الله

المواطن - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي بميليشيات حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، طلال حمية و5 ملايين دولار لأي معلومات عن قيادي آخر يدعى فؤاد شكر.

وقال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، ناتان سايلز، خلال مؤتمر صحافي: إن مواجهة حزب الله هي أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، نيكولا راسموسن، أن حزب الله اللبناني لا يزال يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تحركاته، خاصةً في الأراضي الأميركية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :