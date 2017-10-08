مكافأة مالية للاعبي الأخضر بعد الفوز على جامايكا

المواطن - عبدالله النخالي

وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتخصيص مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول نظير المستوى الفني والنتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب السعودي على حساب منتخب جامايكا في إطار استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.

كما وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة على هذا الدعم غير المستغرب لأبنائه اللاعبين، ودعمه لمسيرة المنتخب الوطني للظهور بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة المملكة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تغلب على منتخب جامايكا بخماسية في المباراة التي جمعتهما على أرض الجوهرة المشعة، وذلك ضمن استعدادات الأخضر لمونديال كأس العالم في روسيا 2018.







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