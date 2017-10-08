مكتب أرامكو في الهند يعزز التعاون التجاري ضمن رؤية 2030

المواطن - ترجمة- محمود نبيل

قال وزير البترول والغاز الطبيعي وتنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي، دارميندرا برادهان، إن الوجود السعودي في الهند سيساعد في تعزيز العلاقة بين المشتري والمورد القائمة بين الجانبين لشراكة استراتيجية في قطاعات مثل النفط والغاز.

وبحسب ما ذكرته شبكة “إنديا ويب 123″، فإن برادهان تحدث في مناسبة افتتاح مكتب أرامكو آسيا الهند، وذلك أثناء لقائه في غوروغرام مع المدير التنفيذي للشركة السعودية أمين ناصر، حيث أنشأت “أرامكو” فرعها التابع بالهند، بعنوان “أرامكو آسيا الهند”، حيث من المتوقع أن تشارك رسميًا في خدمات تسويق النفط والغاز والبترول والغاز المسال، بالإضافة إلى أنشطة تطوير أعمال أخرى.

وأشار برادهان أيضا إلى أن الهند هي واحدة من أكبر الأسواق للنفط والغاز الطبيعي المسال، معبرًا عن سعادته الخاصة بأن يشهد افتتاح مكتب أرامكو السعودية في الهند.

وتعتزم الهند توسيع عملها من خلال إدخال وظائف خدمات قطاع الهيدروكربون بما في ذلك الخدمات الهندسية، وعمليات تكنولوجيا المعلومات والأمن، وهو ما يتوافق مع خطة “أرامكو” التي قد تدخل في شراكات مع نظيراتها الهندية لإقامة مشاريع تجارية متكاملة في الهند.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند بعد العراق، وتمثل حوالي 19 % من وارداتها من النفط الخام و 29 % من واردات الغاز المسال، وخلال فترة 2016 – 2017، استوردت الهند نحو 39.5 مليون طن من النفط الخام عبر المملكة العربية السعودية.

وتعكف “أرامكو” على الدخول في عدة مشروعات، يكمن الغرض منها في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي عن طريق إقامة مشروعات متصلة برؤية 2030 التي قدمها نائب الملك الأمير محمد بن سلمان في 2016.







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