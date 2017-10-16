منتخب ألمانيا يحتفظ بالصدارة العالمية.. وبيرو يحقق رقماً تاريخياً

المواطن - وكالات

انتقل منتخب بيرو إلى مصاف العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأول مرة في نسخة تميزت بالمباريات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

والتحق بيرو بمراتب التصنيف العليا، بعدما حلّ في المركز العاشر، في حين أن نظيره الإسباني انتقل من المركز الحادي عشر إلى الثامن بفضل الأداء المبهر الذي قدمه في نهاية تصفيات العرس العالمي والتي لم تتلق فيها كتيبة لاروخا أي هزيمة.

وتضمنت النسخة الجديدة من التصنيف العالمي أخباراً سارة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية، حيث حافظ منتخب ألمانيا على موقع الصدارة ومن خلفه البرازيل ثم البرتغال، والأرجنتين رابعاً، وبلجيكا في المركز الخامس، بينما حل المنتخب البولندي سادساً.

وحقّقت منتخبات كل من فرنسا (7، +1) وإنجلترا (12، +3) والدنمارك (19، +7) واسكتلندا (29، +14) والنمسا (39، +18) نتائج مهمة.

ويعد النمساويون من بين أربعة منتخبات وجدت طريقها نحو مصاف الخمسين الأوائل، إلى جانب جمهورية التشيك (46، +12) والمغرب (48، +12) وبنما (49، +11) التي حققت المفاجأة بالتأهل للعرس العالمي.

وفي ظل هذه التغييرات، أصبح الاتحاد الأوروبي ممثلاً بإجمالي 28 منتخباً ضمن الخمسين الأفضل في العالم، أي بإضافة منتخب واحد مقارنة بتصنيف الشهر الماضي.

ولا شك أن الارتقاء التاريخي لبيرو سيعوض عن هذا الفقدان، حيث تعد هذه الكتيبة واحدة من خمسة فرق تحتفل بأفضل تصنيف لها على الإطلاق هذا الشهر، وتلك الفرق هي فلسطين (84، +7) ولوكسمبورج (93، +8) وجزر القمر (127، +14) وتايباي الصينية (143، +8).







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