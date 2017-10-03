منتدى الاستثمار السعودي الروسي يعقد الخميس في موسكو

المواطن - الرياض

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، الخميس المقبل، منتدى الاستثمار السعودي الروسي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وبدعم من مجلس الغرف السعودي ومجلس الأعمال (الروسي- العربي)، وذلك بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا.

وسيشارك في المنتدى الرؤساء التنفيذيون لرؤساء أكبر 200 شركة في البلدين، حيث ستعقد مجموعة من الاجتماعات والمقابلات الثنائية بين أعضاء الوفد السعودي مع نظرائهم من الجانب الروسي، كما سيُلقي كلمة الترحيب من الجانب السعودي كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان السعودي والروسي سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى زيادة مقدار التبادل التجاري.

وتعتبر روسيا أحد الأسواق الهامة التي ستتعاون معها المملكة في تنفيذ خطط التحول الوطني بالمملكة، لاسيما في توفير فرص استثمارية للشركات الروسية بالمملكة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والطاقة النووية؛ لما تتمتع به من خبرات كبيرة في هذه المجالات.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم بزيارة لروسيا الخميس المقبل؛ وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :