منح ولي العهد الدكتوراه الفخرية من جامعة الإمام

المواطن - الرياض

تشرفت جامعة الإمام بمنح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان درجة الدكتوراه الفخرية.

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على إدارة الإعلام الجامعي، أحمد الركبان أن الجامعة منحت ولي العهد هذه الشهادة نظراً لإسهاماته البارزة في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الدولية وتطوير قاعدتها الاقتصادية.

ويقود ولي العهد جهود تحديث وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف فيما يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وزيادة مساهمة مصادر أخرى وتفعيل دور المرأة والشباب وتشجيع السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية.







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