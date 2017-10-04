منسوبو التدريب التقني يسألون عن حقوقهم.. والمؤسسة غائبة

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

اشتكى عدد من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تجاهل المسؤولين بالمؤسسة لمطالباتهم بإيضاح أسباب تأخر المؤسسة في صرف البدلات التي صدر قرار بإرجاعها لهم بأثر رجعي أسوة ببقية الجهات الحكومية الأخرى.

وفي منصة يامر الإلكترونية الخاصة بالاتصال الداخلي لمنسوبي المؤسسة والتي يشارك فيها كافة مسؤولي وموظفي المؤسسة لتبادل الآراء والأفكار بخصوص العمل, وجه عدد من المنسوبين استفسارات عدة لقيادات المؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ مطالبين بإيضاح ما تم بخصوص إعادة صرف البدلات لهم إلا أنهم لم يجدوا من يجيب على استفساراتهم المتكررة لعدة أيام متهمين المسؤولين بالمؤسسة وتحديداً إدارة الموارد البشرية بتجاهل استفساراتهم مما يتعارض مع أهداف المنصة الإلكترونية للاتصال الداخلي والتي من المفترض أن تتمتع بشفافية عالية في تناقل المعلومات بين منسوبي المؤسسة والعمل بروح الفريق الواحد.

ويشار إلى أن المنصة الإلكترونية الداخلية تضم كافة الإدارات والقطاعات الرجالية والنسائية بالمؤسسة, وتستخدم لطرح مواضيع ومناقشات بهدف التطوير وكذلك تبادل المعلومات والرد على الاستفسارات للموظفين في المؤسسة التي يتجاوز عدد منسوبيها أكثر من 15 ألف موظف وموظفة.







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