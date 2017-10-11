منع بيع 5 أطعمة ومشروبات في المقاصف المدرسية

المواطن - واس

شددت وزارة الصحة على ضرورة منع بيع بعض المنتجات في المقاصف المدرسية (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة , الشيبسات , الشوكولاتة , الحلوى) .

وأوضحت الصحة أن منع هذه المنتجات جاء نتيجةً لضررها على صحة الطلاب, حيث جرى منع بيع هذه المنتجات في المقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم ,مهيبةً بالجميع التعاون معها من خلال الاتصال على 937 للتبليغ عن المقاصف المخالفة .

وأبانت الصحة أن مركز خدمة 937 تلقى منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى الآن 767 بلاغاً عن المقاصف المدرسية المخالفة .

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية بما يُسهم بإذن الله في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي, وذلك استمراراً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة, إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.







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