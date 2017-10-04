من جديد.. الاتحاد تحت مطرقة العقوبات الدولية

المواطن - علي الحمداوي

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية القرار النهائي بشأن المستحقات المالية المتأخرة للروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد.

وألزمت المحكمة الدولية نادي الاتحاد بسداد 26 مليون ريال للمدرب الروماني، قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي بعد فسخ العقد معه من طرف واحد.

ولن يستطيع نادي الاتحاد الذي يرأس مجلس إدارته حالياً حمد الصنيع، التقدمَ باستئناف ضد القرار الصادر من محكمة الكأس نهائياً، وستتم إضافة 5% من قيمة المبلغ الكامل بشكل شهري للتأخر في السداد.

وكان بيتوركا قد قدم شكوى رسمية ضد نادي الجداوي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على مستحقاته بعد فسخ عقده مع النمور، الموسم قبل الماضي.

وبات الاتحاد مطالباً بسداد 26 مليون ريال نقداً للمدرب الروماني، وإلا سيتعرض لغرامات مالية كبيرة، بجانب خصم نقاط من رصيد العميد في الدوري السعودي للمحترفين، كما حدث الموسم الماضي.

وتولى فيكتور بيتوركا تدريب اتحاد جدة على فترتين، الأولى في نهاية 2014 وحتى منتصف 2015، قبل أن يعود إلى النادي من جديد مطلع العام قبل الماضي بعقد آخر.

وعاد بيتوركا إلى السعودية لتولي تدريب اتحاد جدة موسم 2015-2016، واجتمع مع إدارة الراحل أحمد مسعود قبل أن يرفض الاستمرار كمدير فني للفريق، ويعود إلى بلاده ويرفع شكوى ضد النادي الغربي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحقق بيتوركا المركز الثالث مع الاتحاد في الموسم قبل الماضي برصيد 49 نقطة، كما حصل على المركز الرابع في موسم 2014-2015.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم خصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة مطلع العام الماضي إثر متأخرات لم تُدفع لمصلحة اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو في عام 2008.







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