من رئيس فرنسا إلى مجرم مخضرم .. الفساد يحاصر ساركوزي

المواطن ـ باريس:

وجهت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، لائحة اتهامات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، تضمّنت تهمتي “الفساد” و”إساءة استغلال النفوذ”، واصفة إياه بـ “المجرم المخضرم”.

وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية، السبت، أنَّ لائحة الاتهامات المؤلفة من 79 صفحة، أكّدت أنَّ “هناك ما يكفي من الأدلة لمقاضاة ساركوزي”.

وأشارت إلى أنَّه “يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق اتهامات بالحصول على أموال بطريقة غير مشروعة، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وصلت إلى مبلغ 18 مليون يورو”.

وبيّنت أنّه “يواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة، منذ أن أخفق في الانتخابات الرئاسية عام 2012”.







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