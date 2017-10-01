مهاجم الأخضر الجديد: ولِدَ في الظهران ويقيم بفلوريدا.. هداف فريقه.. ولعب للمنتخب الأميركي

المواطن - علي الحمداوي

قرر الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضم وجه جديد لقائمة الأخضر؛ استعداداً للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض.

وسيقام معسكر الأخضر خلال الفترة من 2 وحتى 10 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

وسيخوض الأخضر خلال معسكر الرياض مواجهتين وديتين، الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه.

وسينطلق المعسكر يوم غد الاثنين بتجمع اللاعبين في الرياض، وستدشن أولى حصصه التدريبية مساء يوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وظهر اسم جديد ضمن القائمة المختارة، وهو اللاعب فارس عابدي، أحد لاعبي أكاديمية IMG الأميركية، وسبق له تمثيل المنتخب الأميركي.

ولِدَ فارس عابدي في مدينة الظهران السعودية عام 1999، وتدرج في صفوف أكاديمية IMG بفئاتها السنية في مركز المهاجم.

لعب فارس عابدي مع فريق الأكاديمية تحت 18 عاماً الموسم الجاري، 9 مباريات وسجل 9 أهداف وصنع هدفين، وسبق له المشاركة مع المنتخب الأميركي فئة تحت 18 سنة.

ويرافق فارس عابدي في أميركا كامل أفراد عائلته، حيث يقيم في منطقة فلوريدا، مع أخيه فائق وطارق وأمه سولافا ووالده رفعت.

وعقب علم اللاعب بقرار ضمه للمنتخب السعودي، وجه الشكر للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مؤكداً أن ارتداء قميص المنتخب السعودي شرف لأي لاعب.







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