مهاجم باريس سان جيرمان: لا نريد توصيل رسالة لأحد

المواطن - وكالات

أكد كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، أن الفريق العاصمي استحق الفوز بسداسية على بوردو، بالجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري الفرنسي.

وقال لاعب باريس سان جيرمان: «لا نريد توصيل رسالة لأحد، بل قدمنا مباراة قوية أمام فريق مميز، ولكن باريس كان الأفضل وحقق انتصارًا مهمًا أمام جماهيره».

وأضاف مبابي: «لن نكتفي بكثرة الكلام فقط، لأنه أمامنا عمل كبير لتطوير مستوى الفريق، وسعيد للغاية باللعب مع كافاني ونيمار فهما نجمان كبيران وأحاول التأقلم في التحركات معهما داخل أرض الملعب».

وأكمل لاعب موناكو السابق: «لا يهمني أي ألقاب تطلقها وسائل الإعلام على هجوم باريس سان جيرمان، الأهم أن نستمتع بالعمل سويًا داخل الملعب».

واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه بوردو، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، والتي جرت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، وذلك بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.

وافتتح باريس سان جيرمان أهداف اللقاء في الدقيقة عن طريق نيمار دا سيلفا من ركلة حرة في غاية الروعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني بنفسه إلى زميله إدينسون كافاني في الدقيقة 12، فيما أضاف توماس مونير الهدف الثالث في الدقيقة 21.

وقلص بوردو الفارق بواسطة يونوس سانخاري في الدقيقة 31، إلا أن نيمار أعاد الفارق إلى حاله مسجلًا الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 40، ثم أضاف جوليان دراكسلر الهدف الخامس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل كيليان مبابي آخر أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 52 لينهي اللقاء بسداسية، ويتربع بالتالي على عرش الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن موناكو الثاني، وسبع نقاط عن بوردو الثالث.







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