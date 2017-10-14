مواجهات مثيرة تشعل صراع ترتيب الدوري الإسباني

المواطن - علي الحمداوي

تتجه اليوم أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب واندا ميتروبوليتانو، لمتابعة المباراة المرتقبة بين نادي أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، ضمن قمة الجولة الثامنة بالدوري الإسباني للدرجة الأولى “الليجا”.

مواجهة اليوم ستشعل جدول ترتيب الدوري الإسباني ، حيث يتصدر برشلونة جدول الليجا برصيد 21 نقطة جمعها من 7 مباريات، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، لم يخسرا خلال الدوري حتى الآن، حيث لعب البرسا 7 مباريات حقق فيها الفوز كلها، بينما فاز أتلتيكو مدريد في 4 مواجهات وتعادل في 3.

ويحل اليوم السبت أيضاً وبالجولة ذاتها، فريق ريال مدريد، صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ضيفاً على نظيره خيتافي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويسعى المرينجي لحسم نقاط المباراة لصالحة من أجل الاقتراب من برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

ويلعب أتلتيك بيلباو مع ضيفه إشبيلية، في حين يخرج ريال سوسييداد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، بختام مباريات اليوم.







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